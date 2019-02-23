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Добавят по 1000 гривен: кому в Украине пересчитают пенсии

23.02.2019 12:44
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Добавят по 1000 гривен: кому в Украине пересчитают пенсии

Пенсионерам доплатят по тысяче гривен, но повезет не всем.Вице-премьер Павел Розенко рассказал, кому достанутся деньги.
Об этом пишет from-ua
Вице-премьер Украины Павел Розенко анонсировал фиксированный в процентном соотношении к выплатам перерасчет пенсий. В Украине приняли проект о перерасчете выплат отдельной категории пенсионеров. Тем, чья пенсия составляла более 5 тысяч гривен в рамках закона «Об общеобязательном пенсионном страховании» к выплатам еще прибавят сверху тысячу гривен.
Такое изменение объясняют перерасчетом фиксированных пенсий в процентном соотношении на уровне 17-20%.
План к выполнению наступит уже в начале марта, повышать выплаты будут по новой разработанной формуле, которая учитывает коэффициент инфляции и роста зарплат за предыдущие годы в Украине. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины, сообщает правительственный портал.
Павел Розенко отметил, что на данный момент на счетах Пенсионного фонда Украины достаточно денег и средств, чтобы осуществить перерасчет пенсий.
Также, премьер обрадовал и тех у кого пенсии ниже минимальной (1497 гривен), так как выплаты пенсионерам будут повышены до уровня «минималки», а при условиях перерасчета они, возможно, вырастут еще больше. Он отметил, что такие выплаты по возрасту в Украине получают около двух миллионов человек, поэтому государство гарантирует им минимальную пенсию. Разницу же обещают компенсировать за счет средств бюджета.



Теги: Украина, Донбасс, увеличение, пенсии
 
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