- В Киеве Audi сбила бабушку на остановке и влетела в столб: пассажира вырезали спасатели, водитель сбежал. ВИДЕО13:48
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе13:32
- Добавят по 1000 гривен: кому в Украине пересчитают пенсии12:44
- В Днепре водитель потерял сознание и троллейбус с пассажирами чуть не слетел с моста09:39
- Отпустил с поводка и приказал "рвать": подробности гибели девушки в Николаеве растерзаной псом. ВИДЕО18:24
- Погода на выходные: Снег, мороз, метели17:22
- РФ может захватить иностранных наблюдателей в Керченском проливе17:06
- Дипломатическое самоубийство: в Украине возмутились хамским интервью будущего посла Польши16:23
- СМИ России похвастались "подрывом" украинского танка "Булат": "Запредельный троллинг Минобороны РФ"14:23
- «Укрзализныця» планирует подорожание билетов13:59
Добавят по 1000 гривен: кому в Украине пересчитают пенсии
Пенсионерам доплатят по тысяче гривен, но повезет не всем.Вице-премьер Павел Розенко рассказал, кому достанутся деньги.
Об этом пишет from-ua
Вице-премьер Украины Павел Розенко анонсировал фиксированный в процентном соотношении к выплатам перерасчет пенсий. В Украине приняли проект о перерасчете выплат отдельной категории пенсионеров. Тем, чья пенсия составляла более 5 тысяч гривен в рамках закона «Об общеобязательном пенсионном страховании» к выплатам еще прибавят сверху тысячу гривен.
Такое изменение объясняют перерасчетом фиксированных пенсий в процентном соотношении на уровне 17-20%.
План к выполнению наступит уже в начале марта, повышать выплаты будут по новой разработанной формуле, которая учитывает коэффициент инфляции и роста зарплат за предыдущие годы в Украине. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины, сообщает правительственный портал.
Павел Розенко отметил, что на данный момент на счетах Пенсионного фонда Украины достаточно денег и средств, чтобы осуществить перерасчет пенсий.
Также, премьер обрадовал и тех у кого пенсии ниже минимальной (1497 гривен), так как выплаты пенсионерам будут повышены до уровня «минималки», а при условиях перерасчета они, возможно, вырастут еще больше. Он отметил, что такие выплаты по возрасту в Украине получают около двух миллионов человек, поэтому государство гарантирует им минимальную пенсию. Разницу же обещают компенсировать за счет средств бюджета.
Теги: Украина, Донбасс, увеличение, пенсии
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Драгоценное тепло: для предприятий тарифы на отопление выросли на четверть и выше
- Украинцам увеличивают выплаты: кому повезет в новом году
- В Украине увеличен минимальный размер алиментов
- В Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице
- Размеры каких видов детских пособий увеличатся в Украине с 1 июля
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе13:32
- Ярко рвануло: Бойцами ООС уничтожен ДЗОТ под Ясиноватой. ВИДЕО13:15
- Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина13:00
- Минус 10 боевиков и две единицы техники за сутки: ВСУ сокрушительно ударили по "ЛДНР" в ответ на провокации12:21
- Уникальное предсмертное фото ДРГ боевиков с передовой напавших на ВСУ ночью: "Последние шаги врага на Донбассе"11:44
- Почему из России депортируют защитников “русского мира”?11:40
- Неделя на донбасских КПВВ: отказы в пропуске и оформление переселенцев11:19
- Бойцы ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: 8 погибших, 2 раненых, уничтожена техника11:02
- Обнародована схема обогащения "мэра" Докучаевска10:43
- Донецкая область может превратиться в Мариупольскую область10:24
- В Киеве Audi сбила бабушку на остановке и влетела в столб: пассажира вырезали спасатели, водитель сбежал. ВИДЕО13:48
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе13:32
- Ярко рвануло: Бойцами ООС уничтожен ДЗОТ под Ясиноватой. ВИДЕО13:15
- Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина13:00
- Добавят по 1000 гривен: кому в Украине пересчитают пенсии12:44
- Минус 10 боевиков и две единицы техники за сутки: ВСУ сокрушительно ударили по "ЛДНР" в ответ на провокации12:21
- Уникальное предсмертное фото ДРГ боевиков с передовой напавших на ВСУ ночью: "Последние шаги врага на Донбассе"11:44
- Почему из России депортируют защитников “русского мира”?11:40
- Неделя на донбасских КПВВ: отказы в пропуске и оформление переселенцев11:19
- Бойцы ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: 8 погибших, 2 раненых, уничтожена техника11:02
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Найден растительный эликсир молодости09:31
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
- Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ
- Вслед за Пушилиным с предложением к Киеву выступил главарь "ЛНР" Пасечник - Москва "дергает за ниточки"