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В Днепре водитель потерял сознание и троллейбус с пассажирами чуть не слетел с моста

23.02.2019 09:39
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В Днепре водитель потерял сознание и троллейбус с пассажирами чуть не слетел с моста

В Днепре 22 февраля, водителю троллейбуса стало плохо и он потерял сознание за рулем. Троллейбус почти скатился с моста. Пострадавших нет
Об этом сообщает ДонПресс.
«Троллейбус маршрута № 20 ехал по проспекту Мануйловскому в сторону улицы Бердянской. Заезжая на мост, он покатился вниз. Пассажиры начали кричать. Они не понимали, что случилось и почему водитель решил сдать назад. Транспортное средство скатилось вниз, и от падения его спасли бетонные ограждения.» — сказано в сообщении.
Кондуктор троллейбуса увидела, что водителю стало плохо и он без сознания лежал на руле, но была напугана и не могла открыть дверь к водителю.
На место происшествия приехала скорая помощь. Водителю сделали искусственную вентиляцию легких.
Отмечается, что из пассажиров никто не пострадал.



Теги: Донбасс, пассажиры, мост, троллейбус, Днепр
 
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