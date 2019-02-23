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В Киеве Audi сбила бабушку на остановке и влетела в столб: пассажира вырезали спасатели, водитель сбежал. ВИДЕО
В ночь на субботу, 23 февраля, в одном из районов Киева автомобиль Audi A4 вылетел с дороги и врезался в столб. В ДТП пострадали несколько человек, одного из них вырезали спасатели.
Об этом пишет издание Информатор.
В сообщении издания сказано, что Audi ехала в сторону улицы Азербайджанской, но на повороте перед улицей Волховской авто занесло и отбросило на тротуар, а потом она обогнула столб.
Авария произошла возле остановки общественного транспорта, где на тот момент находились люди. Влетевший на тротуар автомобиль зацепил двоих пожилых женщин. Одна из них не пострадала, а вторую госпитализировали с травмой ноги.
По словам свидетелей, сразу же после ДТП водитель и один из пассажиров самостоятельно выбрались из машины и убежали. Еще одному пассажиру понадобилась помощь спасателей, так как его зажало в салоне на заднем сидении. После того, как спасатели вырезали пострадавшего, его передали медикам и госпитализировали в больницу.
Во время отработки района полицейские задержали водителя Audi. Детали происшествия установит следствие.
Теги: Донбасс, Киев, остановка, иномарка, бабушка, ДТП
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