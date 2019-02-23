Задохнемся от адской жары: пугающий прогноз о погоде летом

23.02.2019 21:25

Ученые Массачусетского технологического института в США пришли к выводу, что за 80 лет летом в северном полушарии будет меньше ветров, сообщает пресс-служба института. С этой целью ученые провели исследования относительно изменений в погоде в северном полушарии, пишет from-ua.

Данные, собранные с помощью метеозонодивза последние 40 лет, указывают на то, что количество энергии, которая доступна для крупномасштабных циклонов уменьшилась на 6%. Отмечается, что уменьшение количества ветреных дней существенно ухудшит качество воздуха в крупных городах.

Ученые также выяснили, что количество грозовой энергии увеличилась на 13%. Таким образом, к концу века летом часто будут проходить сильные грозы.