Кремль приступил к «зачистке» причастных к оккупации Крыма и Донбасса

24.02.2019 15:56

В России приступили к преследованию участников аннексии Крыма и оккупации Донбасса в качестве ненужных свидетелей преступных действий. Так, уже досталось членам организации «ЕНОТ», против которых уже расследуются уголовные производства. Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале российской «Новой газеты».

Отмечается, что так как в 2014 году Россия официально участвовала лишь в «обеспечении безопасности при проведении референдума» на украинском полуострове Крым, Кремль начал ликвидировать свидетелей преступной деятельности Кремля по захвату территории другого государства.

В то же время, «неофициальную» часть работы, финансируемую «патриотически настроенными бизнесменами», на то время выполняли члены различных военно-патриотических организаций под кураторством силовиков. Сейчас эти бывшие кураторы принялись зачищать «хвосты», кропая своим бывшим подопечным уголовные дела.

«ЕНОТ корп.» представляет собой общественную организацию «Единые народные общественные общества». Она первой попала в поле зрения российских силовиков, так как у нее не было «папы». Иными словами, куратора, который назначался чиновниками, или ФСБ.