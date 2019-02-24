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Лукашенко помог Украине бить "ихтамнетов" Путина на Донбассе
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил Украине несколько тысяч противотанковых ракет и снабжает электроникой для противотанковых ракетных комплексов.
Об этом сообщает "Бульба престолов" в Telegram-канале, передает apostrophe.ua.
"Лукашенко поставил Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет (УРС) 9М124 1989-ого года выпуска. Они входят в комплекс управляемого вооружения новой украинской модификации танка Т-64БВ (обр. 2017 года). Эффективная дальность стрельбы этой ракетой — 4800 метров. Украина уже модернизировала более сотни танков до уровня Т-64БВ обр. 2017 года и возлагает на них (и другие танки, совместимые с белорусскими 9М124) большую роль в будущем конфликте с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что Беларусь помогает с электроникой для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Скиф", которые, согласно сообщению, скоро составят компанию уже используемым на Донбассе ПТРК "Стугна-П".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Беларусь, электроника, ракетный комплекс, Лукашенко
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- Лукашенко помог Украине бить "ихтамнетов" Путина на Донбассе17:51
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