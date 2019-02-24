На Винниччине повесился ветеран АТО: появились трагические детали

24.02.2019 08:22

В Жмеринке Винницкой области нашли повешенным 44-летнего ветерана АТО Игоря Саса.

По данным местных СМИ, 17 февраля его похоронили, передает donpress.com.

Как стало известно, мужчина жаловался на постоянную головную боль. В то же время в пресс-службе областной полиции сообщили, что 16 февраля в местное отделение поступило обращение о том, что в собственном доме нашли повешенным мужчину. На месте происшествия выяснилось, что следов насильственной смерти не было и записки он не оставил.

До войны мужчина работал электриком, а в 2014 году был одним из первых, кто пошел на службу. Он служил в 72 бригаде (Белая Церковь) водителем-механиком. Принимал участие в боях под Свердловском, Амвросиевкой, Краснопартизанском, Марьяновкой. Его знакомый отметил:

«Прикрывали пограничников, поскольку они не были укомплектованы тяжелой техникой и не могли противостоять такому вторжению. Сначала все было спокойно, ведь могли дать достойный отпор».

Также, друзья Саса вспомнили:

«А потом началось Зеленополье… Боевики осуществляли выстрелы с расстояния более 15 км со стороны государственной границы с РФ. Техника подбитая, подкрепления не было. Игорь не раз вспоминал, как ему приходилось вывозить КамАЗом погибших, среди которых искал своих ребят. Когда вырвался чудом с того ада, в военной части Игоря пичкали успокаивающими таблетками, потому что руки дрожали. Домой приехал контуженным, с наполовину потерянным слухом».

Как сообщают близкие, после войны мужчина долго молчал и говорил, что погибшие сослуживцы «приходили» в нему во сне. Депутат Жмеринского городского совета Ольга Пащук уточнила:

«Слышала, что недавно Игорь Сас был на лечении в Карпатах, позже — в медицинском учреждении. После выписки легче не стало. Родные постоянно были рядом и самого его не оставляли. А в то утро жена с дочерью поехали покупать свадебное платье. К Игорю должна была прийти старенькая мама, но не успела. Застала его уже повешенным на перекладине».