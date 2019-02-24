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Романенко: пузырь, надутый Порошенко, вчера лопнул
Вызывает смех и разочарование реакцией украинских пользователей соцсети на результаты национального отбора на «Евровидение». Это как раз наилучшая характеристика виртуального пузыря, который надул Порошенко с помощью Стеця и компании. Реальность оказывается совсем другой и поражает, в прямом смысле этого слова.
Министерство информационной политики снова проигрывает. Все 5 лет у нас не было никакой системной информационной политики, не было четкой позиции в каких отношениях мы с Россией, не было действий, которые бы доказывали, что мы осознаем, что мы в войне, что мы понимаем наши цели в войне, и мы движемся к этим целям. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист Юрий Романенко.
Он отмечает, что абсолютно нет никакой разницы между размещением производства боеприпасов в Шостке, и этой конкурсанткой, которая не видит причин относится к России как к врагу. В первом случае, принимающий решение просто неадекватен, потому что не смотрел на карту и не понимает, что в случае широкого вторжения России, завод в Шостке будет потерян за несколько дней или часов и армия фактически будет обезоружена. Во втором случае, эта певица реально не соображает, что война – это плохо, ее друзей не «решетили» из автомата, ее близкие не страдали от войны.
Юрий Романенко пишет, имеет неутешительный итог – и в первом, и во втором случае, люди действуют так, как будто Россия не враг, угрозы нет, и потому можно строить завод у границы с Россией или 6 апреля выступать в Москве.
Теги: Донбасс, Евровидение, пузырь, Порошенко
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- Подземный протест на шахте Донетчины: Состояние горняков – неудовлетворительное19:50
- Романенко: пузырь, надутый Порошенко, вчера лопнул19:26
- В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка18:52
- "Мы все - мародеры", - боевики припомнили Стрелкову "подвиги" в Славянске, и он сорвался18:21
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