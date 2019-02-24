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С танками на Львов: в сети смеются над видео, снятым "боевым" отрядом Путина. ВИДЕО
24.02.2019 11:02
В сети высмеяли видео, которое снял "боевой" отряд президента РФ Владимира Путина, "посылая танк" на Львов.
Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter, передает apostrophe.ua.
На видеозаписи группа пенсионеров приклеила на автомобиль распечатку на листе. В "послании" они написали "На Львов", а на листе нарисован танк.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Львов, пенсионер, танк
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