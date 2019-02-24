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"Сегодня трагический юбилей для Донбасса..." - Корнилов рассказал россиянам о возвращении Донбасса в Украину

24.02.2019 20:08
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"Сегодня трагический юбилей для Донбасса..." - Корнилов рассказал россиянам о возвращении Донбасса в Украину

Одиозный политолог Владимир Корнилов, регулярно критикующий Украину с экранов российских ТВ, отметил трагический юбилей для "обороны Донбасса", пытаясь придать субъектность и независимость исконно украинскому региону, который 100 лет назад специальным постановлением Ленина официально стал частью Украины.

Речь идет о том, что ровно 100 лет назад советские власти приняли постановление и официально включили Донбасс в состав Украинской республики.

На заявление Корнилова обратил внимание и высмеял известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, который отметил парадоксальный момент, передает dialog.ua.

Российские пропагандисты готовы восхвалять Ленина, защищая от сноса памятников в Украине, и сразу критиковать за уничтожение "криворожско-донбасской республики", для которой Корнилов придумал специальное слово "Кривдонбасс".



Теги: Украина, Россия, Донбасс, трагедия, юбилей, памятник, Ленин, оборона
 
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