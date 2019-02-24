В Росстате подсчитали число мигрантов из Украины

24.02.2019 10:39

В 2018 число мигрантов из Украины в России по сравнению с 2017 годом снизился более чем в три раза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, передает donpress.com.

Согласно данным, самый большой прирост мигрантов в 2018 году в России из Таджикистана — 31 тыс. человек (67,9 тыс. прибыло, 36,8 тыс. убыло).

На втором месте — Казахстан: прирост в 26,5 тыс. человек (72,1 тыс. прибыло, 45,6 тыс. убыло).

На третьем месте Украина — 14,8 тыс. человек (137,7 тыс. прибыло, 122,9 тыс. убыло).

Отмечается, что в 2017 году число украинских мигрантов в РФ составил 47,6 тыс. человек (150,1 тыс. прибыло, 102,4 тыс. убыло).

Также в Росстате сообщили о сокращении миграционного прироста в 2018 году в обмене населением практически со всеми странами СНГ.

«Увеличение прироста наблюдается только в миграционном обмене с Туркменией — на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, Арменией — на 2,6% и Азербайджаном — на 1,6%», — говорится в документе.