Аваков: каждый украинец из дома сможет наблюдать за процессом выборов

25.02.2019 07:26

Арсен Аваков анонсировал запуск в Украине онлайн-системы, благодаря которой украинцы смогут наблюдать за процессом выборов в стране, не выходя из дому.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net со ссылкой на ТСН, Аваков заявил, что МВД сейчас запускает на своем официальном ресурсе онлайн-систему мониторинга нарушений на выборах.



В частности, министр отметил, что в Украине каждый гражданин сможет посмотреть онлайн за процессом голосований. Арсен Аваков призвал украинцев заходить на сайт и наблюдать за всеми деталями, вплоть до каждого существующего в стране избирательного участка. Кроме того глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков добавил, что это будет являться еще одним уровнем стандарта открытости в ходе предвыборной кампании, которая сейчас проходит в Украине. «Для множества штабов такие действия полиции являются дискомфортными», - подчеркнул чиновник.