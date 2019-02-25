"Это вопрос не лечения": новое об оформлении больничных листов и визитах врача

25.02.2019 09:00

Мы продолжаем освещать базовые направления медреформы, которые планируется реализовать в 2019 году. В СМИ неоднократно сообщалось, что к концу нынешнего года все врачи будут работать без бумаги, перейдя на электронный документооборот. Про электронные рецепты мы уже писали, над ними еще работают - готовят программное обеспечение. Также в Украине планируют поменять систему выписки больничных листов.

Так называемые е-больничные должны появиться в работе со второго квартала 2019 года. Как будет выглядеть такой документ? Врач в специальной программе заполняет электронный бланк, подтверждает его своей е-подписью, а пациенту выдается лишь квитанция с номером. Работодатель сможет проверить информацию через общий реестр и загрузить ее в свою бухгалтерскую систему.

Недавно о том, как будут выписывать больничные, и как это отразится на работе врачей, высказался замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

«Мы сейчас меняем систему выписки больничных. Планируем сформировать такую систему, когда отпадет необходимость вызывать врача в первые дни болезни для того, чтобы получить больничный лист»,

— заявил чиновник.

Отныне повод для вызова врача на дом, связанный с оформлением больничного листа, больше не будет актуальным, это отменят.

«Это будет серьезное упрощение процедуры их получения, которая устроит и работодателей, и Фонд, и нас. Мы хотим разгрузить врача от необходимости оформления больничного, поскольку это — вопрос не лечения, а социальных выплат. Врач будет участвовать в этом процессе только для того, чтобы засвидетельствовать факт заболевания»,

— отметил Павел Ковтонюк.

По данным МОЗ, ежегодно в Украине выдается 5,5 млн. больничных листов. По закону, больничные листы первые пять дней оплачиваются работодателем, затем, если лист не закрыт, оплату по нему осуществляет Фонд социального страхования.

Известно, что когда в ФСС для оплаты попадают миллионы листов нетрудоспособности, из них на подлинность проверяют только около 10%. Из-за такой несовершенной системы государство теряет в год порядка 1 млрд грн.

Внедрение е-больничного поможет победить коррупцию – так считают разработчики проекта. После введения в действие электронного реестра больничных листов механизм покупки липового больничного отомрет, ведь работодатель сможет проверить подлинность больничного листа по электронному реестру.

Также в 2019 году планируется внедрить электронную карточку пациента и электронные направления.

Источник: http://kr24.com.ua