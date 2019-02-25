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"Это вопрос не лечения": новое об оформлении больничных листов и визитах врача
Мы продолжаем освещать базовые направления медреформы, которые планируется реализовать в 2019 году. В СМИ неоднократно сообщалось, что к концу нынешнего года все врачи будут работать без бумаги, перейдя на электронный документооборот. Про электронные рецепты мы уже писали, над ними еще работают - готовят программное обеспечение. Также в Украине планируют поменять систему выписки больничных листов.
Так называемые е-больничные должны появиться в работе со второго квартала 2019 года. Как будет выглядеть такой документ? Врач в специальной программе заполняет электронный бланк, подтверждает его своей е-подписью, а пациенту выдается лишь квитанция с номером. Работодатель сможет проверить информацию через общий реестр и загрузить ее в свою бухгалтерскую систему.
Недавно о том, как будут выписывать больничные, и как это отразится на работе врачей, высказался замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.
«Мы сейчас меняем систему выписки больничных. Планируем сформировать такую систему, когда отпадет необходимость вызывать врача в первые дни болезни для того, чтобы получить больничный лист»,
— заявил чиновник.
Отныне повод для вызова врача на дом, связанный с оформлением больничного листа, больше не будет актуальным, это отменят.
«Это будет серьезное упрощение процедуры их получения, которая устроит и работодателей, и Фонд, и нас. Мы хотим разгрузить врача от необходимости оформления больничного, поскольку это — вопрос не лечения, а социальных выплат. Врач будет участвовать в этом процессе только для того, чтобы засвидетельствовать факт заболевания»,
— отметил Павел Ковтонюк.
По данным МОЗ, ежегодно в Украине выдается 5,5 млн. больничных листов. По закону, больничные листы первые пять дней оплачиваются работодателем, затем, если лист не закрыт, оплату по нему осуществляет Фонд социального страхования.
Известно, что когда в ФСС для оплаты попадают миллионы листов нетрудоспособности, из них на подлинность проверяют только около 10%. Из-за такой несовершенной системы государство теряет в год порядка 1 млрд грн.
Внедрение е-больничного поможет победить коррупцию – так считают разработчики проекта. После введения в действие электронного реестра больничных листов механизм покупки липового больничного отомрет, ведь работодатель сможет проверить подлинность больничного листа по электронному реестру.
Также в 2019 году планируется внедрить электронную карточку пациента и электронные направления.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, больничный, медицина
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