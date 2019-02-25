Комбат ОУН Кохановский кинул кружкой в телеведущего в прямом эфире, едва не началась драка: видео скандала

25.02.2019 09:15

​В прямом эфире одного из украинских телеканалов разгорелся грандиозный скандал - лидер ОУН Николай Кохановский запустил кружку в известного телеведущего Андрея Пальчевского.

Фрагмент видео был опубликован в Интернете сегодня. Гости студии обсуждали закончившуюся скандалом выставку "Квантовый скачок Шевченко", прямо в студии во время разговора возникла перепалка между Кохновским и Пальчевским.

Скандал спровоцировал Пальчевский, который провокационно обратился к националисту, после чего лидер ОУН запустил в оппонента кружку. При этом Пальчевский удержался от ответа и ввязываться в драку не стал. Видео активно комментируют социальные сети, однако однозначной поддержки ни одного из фигурантов скандала нет.





Источник: www.dialog.ua