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Комбат ОУН Кохановский кинул кружкой в телеведущего в прямом эфире, едва не началась драка: видео скандала

25.02.2019 09:15
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Комбат ОУН Кохановский кинул кружкой в телеведущего в прямом эфире, едва не началась драка: видео скандала

​В прямом эфире одного из украинских телеканалов разгорелся грандиозный скандал - лидер ОУН Николай Кохановский запустил кружку в известного телеведущего Андрея Пальчевского.

Фрагмент видео был опубликован в Интернете сегодня. Гости студии обсуждали закончившуюся скандалом выставку "Квантовый скачок Шевченко", прямо в студии во время разговора возникла перепалка между Кохновским и Пальчевским.

Скандал спровоцировал Пальчевский, который провокационно обратился к националисту, после чего лидер ОУН запустил в оппонента кружку. При этом Пальчевский удержался от ответа и ввязываться в драку не стал. Видео активно комментируют социальные сети, однако однозначной поддержки ни одного из фигурантов скандала нет.


Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, скандал, кружка, телеведущий
 
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