MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»

25.02.2019 20:14

НТКУ и MARUV не подписали договор, в связи с чем на музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиль поедет Freddom Jazz. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Отмечается, что несмотря на то, что артистка одержала победу в Нацотборое, получив максимальную оценку от телезрителей и второе место от жюри, споры о том, стоит ли ее отправлять на Евровидение не прекращались.

Известно, что главной причиной по которой многие восприняли негативно ее участии в музыкальном конкурсе свое негодование из-за того, что она продолжает гастролировать в России.

Источник: donpress.com