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Порошенко назвал главную опасность для украинского народа
Действующий президент Петр Порошенко рассказал, как сохранение единства украинцев предотвратит утрату государственности.
Об этом он сообщил находясь во время своей рабочей поездки во Львовскую область.
Гарант Украины напомнил, что украинская история богата разными важными событиями. Петр Порошенко напомним, что были и времена, когда наш народ не смог защитить свою государственность в 1918-1921 годах от страшного врага. И такая оплошность обратилась кошмарными последствиями. Где был страшный конец — Голодомор. А также это привело и к Большому террору, сталинским лагерям и потере независимости на многие десятилетия.
«Именно на передовой, а я там бываю регулярно, понимаешь: потеряем государство – беда придет в каждый украинский дом. Защищаем, отвоевываем каждый дом, потому что знаем: потеря даже одной украинской хаты – это удар по всему государству. Вот так все взаимосвязано», — сказал президент.
Петр Порошенко напомнил украинцам, что украинцы всегда лелеяли мечту о своем родном доме. Ведь такой образ идет еще с народных глубин. А именно со слов великого Кобзаря. Поэтому и государство часто представляем себе, как наш украинский дом. Также действующий гарант напомним страшные события с 2014 года, которые нельзя забывать.
«2014 года в наш дом пришла война. С 2014 года наши воины защищают всю Украину, но на передовой, или как они говорят «на передке», каждый знает: у него за спиной собственный родной дом… И семья, близкие люди, которых он защищает. А за линией фронта тоже наши дома, в которых пока хозяйничает российский оккупант. И наш долг – заставить оккупанта уйти с оккупированных территорий. Наша обязанность освободить нашу землю – натиском, или хитростью», — напомним Петр Порошенко.
Вдобавок президент Украины и его жена Марина Порошенко не забыли во время пребывания в Червонограде почтить память погибших шахтеров. Они также почтили честь, возложивши букет цветов к памятнику жертвам трагедий. Также президентская чета почтила память погибших воинов АТО и Героев Небесной Сотни установив лампадки к памятнику героям.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, Порошенко
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