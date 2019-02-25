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Порошенко рассказал, кем мечтает работать в будущем
25.02.2019 19:03
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по завершении президентской каденции мечтает стать депутатом Европарламента.
Об этом глава государства заявил на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» в Переяславе-Хмельницком.
Говоря о своих планах на будущее, Порошенко уточнил:
«Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю — быть депутатом Европейского парламента».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, парламент, президент, депутат, Порошенко
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