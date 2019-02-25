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Рейтинги Тимошенко стремительно падают

25.02.2019 20:30
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Рейтинги Тимошенко стремительно падают

Представители Киевского международного института социологии обнародовали новый президентский рейтинг. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.

Для его создания специалисты провели исследование, в котором поучаствовали 2042 респондента. Последние являются жителями 110 населённых пунктов Украины. К участию в исследовании не были привлечены только представители Луганской и Донецкой областей, а также Автономной Республики Крым. Сбор данных проводился посредством индивидуального интервью. Исследование проходило в период с 8 по 20 февраля 2019 года. Результаты показали, что лидером президентского рейтинга по-прежнему является шоумен, руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский (26,4%). На второй позиции находится действующий гарант Пётр Порошенко (18%). В тройку лидеров также вошла глава политической силы «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,8%). 

Достаточно хорошо украинцы поддерживают и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко. За него готовы отдать свои голоса 10,9% наших сограждан. Существенно от Юрия Бойко отстаёт лидер политической силы «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (6,4%). При этом бывшему министру обороны на пятки начинает наступать глава Радикальной партии Олег Ляшко (6,3%). А вот шансы на победу заместителя председателя политической силы «Оппозиционный блок – Партия мира и развития» Александра Вилкула были оценены в 3,1% голосов украинцев.



Теги: Донбасс, рейтинг, выборы президента, Тимошенко
 
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