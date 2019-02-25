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Рева рассказал, об увеличении выплат пенсионерам, проработавшим в СССР
25.02.2019 10:16
Кабмин Украины предполагает увеличение выплат пенсионерам, которые получали низкую зарплату во времена СССР.
Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева
«Есть те, у кого есть страховой стаж полный, но пенсии низкие в силу того, что они в советское время получили достаточно низкую заработную плату. Например, колхозники, работники дошкольных учреждений, воспитатели, санитарки в больницах. У них всегда была низкая зарплата. Мы сейчас продумываем механизм, как сделать так, чтобы они получали больше, чем это предусмотрено законом. По закону они получают то, что есть, но весь дополнительный ресурс мы направим именно этим людям», — прокомментировал нововведение Рева.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выплата, пенсии
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