Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптики составили прогноз на начало недели

25.02.2019 07:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптики составили прогноз на начало недели

В Украине с понедельника, 25 февраля, ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до +7 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Так в понедельник осадки предвидятся лишь на востоке страны. Во вторник дожди и мокрый снег придут на восток Украины и в центр. Такой же погода будет и в среду.

25 февраля теплее всего будет в западной части Украины, в центре ожидается до +5, на востоке до +2, на юге до +5.

Во вторник холоднее всего будет на востоке — до +2 градусов. В центре ожидается до +5, как и на западе. В среду температура не изменится. Впрочем, в последний день февраля в Украине станет еще теплее. Температура воздуха на западе страны достигнет +10 градусов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх