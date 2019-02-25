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Синоптики составили прогноз на начало недели
25.02.2019 07:45
В Украине с понедельника, 25 февраля, ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до +7 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Так в понедельник осадки предвидятся лишь на востоке страны. Во вторник дожди и мокрый снег придут на восток Украины и в центр. Такой же погода будет и в среду.
25 февраля теплее всего будет в западной части Украины, в центре ожидается до +5, на востоке до +2, на юге до +5.
Во вторник холоднее всего будет на востоке — до +2 градусов. В центре ожидается до +5, как и на западе. В среду температура не изменится. Впрочем, в последний день февраля в Украине станет еще теплее. Температура воздуха на западе страны достигнет +10 градусов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, прогноз погоды
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