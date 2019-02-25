Скандал: Права на песню MARUV для Евровидения принадлежат «российской компании»

25.02.2019 12:15

Правообладателем победной для певицы MARUV на Нацотборе песни "Siren Song" является "российская компания" звукозаписи Warner Music Russia.

Это утверждает общественное движение "Відсіч" на странице в Facebook со ссылкой на обнародованную на сервисе Apple Music информацию. Отмечается, что в случае отправления MARUV на Евровидение от Украины на этом может неплохо заработать Россия, передает УНИАН.

«Если НСТУ все же решит, что Украину на Евровидении должна представить MARUV, то на этом неплохо заработает Россия. И не косвенно, а прямо. Потому что правообладателем песни MARUV "Siren Song", с которой она хочет ехать в Тель-Авив, является российская компания звукозаписи Warner Music Russia. А это означает, что роялти за использование этой песни будет получать именно этот российский лейбл», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что может случиться так, что за деньги украинцев песня получит дополнительную популярность, а «упомянутая компания в стране-агресорке увеличит свои доходы за использование этой песни».

Отметим, что "Warner Music Group" является американской транснациональной медиа-корпорацией, входящей в так называемую «Большую тройку» лейблов звукозаписи, занимая в ней третье место после Universal Music Group и Sony Music Entertainment. Корпорация была основана в 1958 году под названием Warner Bros. Records.

Комментарии со стороны компании или менеджмента MARUV, которые бы прояснили ситуацию, пока отсутствуют.

Источник: https://from-ua.com