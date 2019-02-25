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Священник, стреляющий по людям: стали известны новые подробности ЧП на Волыни
На территории Волынской области, неподалеку от церкви, которая принадлежит РПЦ в Украине, мужчина стрелял по людям из охотничьего ружья. Данный инцидент произошел в селе Жидычин Киверцовского района, о чем сообщают в пресс-службе полиции области, информирует replyua.net.
По словам правоохранителей, местный житель произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья, которое принадлежит его сыну. Стрельба произошла в непосредственной близости от храма, настоятелем которого является стрелявший. Следует отметить, что мужчина стрелял в направлении мирных людей. «Стрельбу 52-летний мужчина на территории местного Свято-Михайловского храма устроил на почве религиозной нетерпимости, выражая угрозу убийством лицам, которые там находились, совершил четыре выстрела из охотничьего ружья. Никто из людей не пострадал», - рассказали в полиции.
Сведения об этом происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 129 Уголовного кодекса Украины. Если вина настоятеля церкви будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Теги: Донбасс, стрельба, Волынская область, священник
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