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Украина отомстила за пленных моряков, выдвинув серьезные обвинения военнослужащим РФ

25.02.2019 17:32
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Украина отомстила за пленных моряков, выдвинув серьезные обвинения военнослужащим РФ

Украина не сидит сложа руки. Так, недавно украинская сторона предъявила довольно серьезные обвинения военнослужащим, которые были причастны к вооруженной агрессии против украинской стороны в Черном море. Граждан РФ подозревают в нескольких преступлениях, обвинения по которым им были выдвинуты согласно ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины. Об этом на своей Facebook страничке сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает Акценты.

Со слов заместителя Луценко в первую очередь речь идет о о генерал-полковнике Дворникове А. В. — командующем войсками Южного военного округа РФ, вице-адмирале Моисееве А. А .— командующем Черноморским флотом РФ, и еще пяти военнослужащих ФСБ РФ, а именно Пограничного управления которое находится на территории Крыма.

«По процессуальному руководству Военной прокуратуры Южного региона Украины и оперативного сопровождения 7 Управления ГУ ВКР ОКР СБ Украины, следователями УСБУ в Одесской области 16 февраля 2019 года на основании собранных доказательств сообщено о подозрении семи военнослужащим Российской Федерации, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года», — написала она.

В целом о подозрении сообщили следующим гражданам РФ:

капитан третьего ранга В. Виноградов, который как оказалось является старшим помощником капитана ПСКР «Изумруд» погранотряда управления ФСБ РФ по Крыму;

капитану А.Гришину — военнослужащему ПСКР «Изумруд» погранотряда управления ФСБ РФ по Крыму;

старшему лейтенанту Д.Трибушину;

рядовым военнослужащим-пограничникам В.Рясному и А. Абакумову.

Напомним, Медведева чуть не стошнило от заезженной фразы Путина.

В сети смеются над реакцией Дмитрия Медведева на речь Путина. Об этом сообщил пользователь сети в Twitter.

«Тот момент, когда Путин снова сказал, что времени на раскачку нет», — написал блогер.

Ранее сообщалось, что в сети смеются над ракетными планами Путина. Недавно на просторах интернета изрядно посмеялись над российскими попытками пригрозить США ракетным ударом в стиле «холодной войны». Информацией об этом инциденте предоставил известный блогер Игорь Лапин на высказывание известной пропагандистки Кремля Ольги Скабаевой в Twitter. А все началось с того, что на РосТВ сообщили о «5 центрах принятия решений» расположенных в США по которым нанесут удар в первую очередь, если «возникнет угроза применения ракет Вашингтоном». При этом все адекватное и демократическое общество осуждает данную риторику и подобный подход к решению вопроса.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, моряки, военнопленный
 
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