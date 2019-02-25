Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты

25.02.2019 18:15

Прогноз магнитных бурь на март 2019 года.



По прогнозам, март 2019 года будет богат на магнитные всплески разной силы в течение всего месяца, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.



Незначительные магнитные колебания возможны 2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 и 29 марта.



Достаточно серьезные магнитные бури ожидаются 1, 19, 27 и 28 марта.



Как защититься от магнитных бурь



Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.



Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.



Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.