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В Минкульте сняли с себя ответственность за скандал с Евровидением
Министерство культуры не влияет на процесс отбора участников популярного песенного конкурса Евровидение. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении ведомства в Facebook.
«Министерство культуры Украины и, в частности, министр культуры, никогда не имели и не имеют никакого влияния на проведение отборов артистов к этому песенному конкурсу. Это является исключительной компетенцией вещателя - UA: Суспільне, которое не подчиняется Министерству культуры», - говорится в сообщении. Более того, сообщается, что Минкульт не причастен к формированию политики канала и никак его не финансирует.
«Министерство культуры Украины не осуществляет выбор жюри и не контролирует отбор участников этого конкурса (Евровидения). Министерство культуры Украины также не подписывает контракт с артистом-победителем. Все это - компетенция вещателя - Общественного вещателя Украины», - отмечается в разъяснении. Напомним, что 23 февраля победительницей украинского национального отбора на Евровидение-2019 победила певица Maruv. Она и представит нашу страну в Израиле.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, Евровидение, скандал
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