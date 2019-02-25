В Украине резко сократилось производство крепкого алкоголя

25.02.2019 11:45

Начиная с 2015 года, производство водки в Украине сократилось на рекордные 31,8 процентов. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики, в 2015 году производители разлили по бутылкам 18,6 миллионов дал крепкого алкоголя, а в 2018 году было разлито только 12,6 миллионов дал крепкого спиртного.



Сообщается, что уменьшение производства связано с ростом затрат, а также с усилением налогового давления. Многие украинцы отказались от крепких напитков, в том числе и от водки, из-за резкого роста стоимости спиртного. Ситуацию прокомментировали в ассоциации «Укрводка». «Рынок действительно сокращается. Факторов, определяющих такую тенденцию, много: увеличение акцизного налога, который растет непомерно – то на 50%, то на 100%, что сильно влияет на цену. Увеличение закупочных цен на спирт, подорожание упаковки – колпачков тары, этикетки», - заявили в ассоциации.



Впрочем, эксперты подчеркнули, что снижение производство водки не означает, что украинцы теперь меньше пьют. Многие стали покупать контрафактную продукцию, кроме того, резко возросли продажи пива, поскольку этот напиток остается одним из самых дешевых.