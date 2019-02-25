В Украине запретили популярные лекарства от простуды

25.02.2019 09:46

Производит препарат компания "Фармасайнс Инк.", Канада.



В Украине запретили реализацию, хранение и применение одной серии лекарственного средства "Фармацитрон Форте".



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.



Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на препарат "Фармацитрон форте" серии F-80615.



Производит препарат компания "Фармасайнс Инк.", Канада. Именно она обратилась в украинское ведомство с письмом о фальсификации. Указанная серия не производилась "Фармасайнс Инк" и не ввозилась в Украину.



Фармацитрон применяют для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа:



повышенной температуры тела,

головной боли,

заложенности носа,

насморка,

боли и ломоты в мышцах.