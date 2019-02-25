- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Комбат ОУН Кохановский кинул кружкой в телеведущего в прямом эфире, едва не началась драка: видео скандала 09:15
- "Это вопрос не лечения": новое об оформлении больничных листов и визитах врача09:00
- Между наемниками из РФ и местными боевиками «ДНР» нарастает конфликт08:15
- Украинская ДРГ готовила покушение на наблюдателей СММ ОБСЕ, — член НВФ «ДНР»08:03
- Синоптики составили прогноз на начало недели07:45
- Аваков: каждый украинец из дома сможет наблюдать за процессом выборов07:26
- Главаря "ДНР" готовятся убрать, "республика" на грани бунта07:13
- «Многие в Крыму и Украине думают так же, как и сестры»: мать сестер из дуэта ANNA MARIA поразила очередным заявлением22:35
- "Сегодня трагический юбилей для Донбасса..." - Корнилов рассказал россиянам о возвращении Донбасса в Украину20:08
В Украине запретили популярные лекарства от простуды
Производит препарат компания "Фармасайнс Инк.", Канада.
В Украине запретили реализацию, хранение и применение одной серии лекарственного средства "Фармацитрон Форте".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на препарат "Фармацитрон форте" серии F-80615.
Производит препарат компания "Фармасайнс Инк.", Канада. Именно она обратилась в украинское ведомство с письмом о фальсификации. Указанная серия не производилась "Фармасайнс Инк" и не ввозилась в Украину.
Фармацитрон применяют для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа:
повышенной температуры тела,
головной боли,
заложенности носа,
насморка,
боли и ломоты в мышцах.
Теги: Украина, Донбасс, лекарство, простуда, запрет
- Между наемниками из РФ и местными боевиками «ДНР» нарастает конфликт08:15
- Украинская ДРГ готовила покушение на наблюдателей СММ ОБСЕ, — член НВФ «ДНР»08:03
- Главаря "ДНР" готовятся убрать, "республика" на грани бунта07:13
- Бойовики вбили ще одного українського воїна на Донбасі22:12
- Против украинских воинов в районе Авдеевской промзоны воюют чеченский батальон и «птички»21:38
- «Из-за пережитого дочь перестала разговаривать»: житель Золотого рассказал об обстреле20:40
- Подземный протест на шахте Донетчины: Состояние горняков – неудовлетворительное19:50
- В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка18:52
- "Мы все - мародеры", - боевики припомнили Стрелкову "подвиги" в Славянске, и он сорвался18:21
- Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома17:09
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Комбат ОУН Кохановский кинул кружкой в телеведущего в прямом эфире, едва не началась драка: видео скандала 09:15
- "Это вопрос не лечения": новое об оформлении больничных листов и визитах врача09:00
- Трамп развелся с женой08:46
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Между наемниками из РФ и местными боевиками «ДНР» нарастает конфликт08:15
- Украинская ДРГ готовила покушение на наблюдателей СММ ОБСЕ, — член НВФ «ДНР»08:03
- Синоптики составили прогноз на начало недели07:45
- Аваков: каждый украинец из дома сможет наблюдать за процессом выборов07:26
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
- Крымский мост добьют тяжелые эшелоны: назван день Х14:36
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
- Эти четыре знака зодиака в 2019-м ждет неудача18:42
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"