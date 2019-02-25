В зоне ООС военные ВСУ задержали боевика «ЛНР»

25.02.2019 19:53

В зоне проведения операции Объединенных сил военные ВСУ задержали боевика группировки "ЛНР" вблизи поселка в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Подозреваемый служил в мотострелковом батальоне "Народной милиции" "ЛНР". Отмечается, что житель Голубовки Луганской области примкнул в ряды боевиков в 2017 году, и в ходе своей деятельности принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

С 2018 года подозреваемый занимал должность стрелка в механизированной роте 14 мотострелкового батальона "Народной милиции", дислоцированного в Голубовке.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении, он арестован на 60 суток. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 1 ст. 258-3 - Создание террористической группы или террористической организации.

Как сообщалось ранее, на Харьковщине местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганщины подакцизные товары, а полученные деньги использовали для финансирования деятельности "ЛНР".

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования боевиков "ЛНР", который за все время перечислил им около 170 млн грн.

Источник: https://from-ua.com