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В зоне ООС военные ВСУ задержали боевика «ЛНР»
В зоне проведения операции Объединенных сил военные ВСУ задержали боевика группировки "ЛНР" вблизи поселка в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Подозреваемый служил в мотострелковом батальоне "Народной милиции" "ЛНР". Отмечается, что житель Голубовки Луганской области примкнул в ряды боевиков в 2017 году, и в ходе своей деятельности принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.
С 2018 года подозреваемый занимал должность стрелка в механизированной роте 14 мотострелкового батальона "Народной милиции", дислоцированного в Голубовке.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении, он арестован на 60 суток. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 1 ст. 258-3 - Создание террористической группы или террористической организации.
Как сообщалось ранее, на Харьковщине местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганщины подакцизные товары, а полученные деньги использовали для финансирования деятельности "ЛНР".
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования боевиков "ЛНР", который за все время перечислил им около 170 млн грн.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, боевик, ЛНР, ВСУ, ООС
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