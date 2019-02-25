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Все будет изменчиво: синоптик дала прогноз погоды на весну
Точный прогноз на долгосрочный период метеорологи никогда не предоставляют, однако могут прогнозировать, какими будут отклонения от климатической нормы.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометцентра. По ее словам, осенью прошлого года данные, предоставленные сотрудниками американской лаборатории наблюдений за атмосферой и океаном, оказались абсолютно правильными, но данные на весну украинские синоптики продолжают уточнять.
«Если мы вспомним, то в этот период весна у нас была очень теплой. Наиболее теплым будет март, средняя температура за месяц будет на 1-2 градуса выше по сравнению с указанным периодом. Но если говорить о марте, то это наиболее изменчивый и неустойчивый месяц. В прошлом году он был достаточно холодным, а в предыдущие годы наблюдались чрезвычайно теплые температуры», - рассказывает метеоролог.
По ее словам, температура в марте будет примерно такой же, как в начале 21 века, при этом в западных областях страны ожидается превышение температурных норм. Что касается апреля и мая, то температура должна быть в пределах нормы, апрель будет вполне комфортным и теплым, а в конце второго месяца весны температура может превышать 25° тепла.
Теги: Донбасс, весна, прогноз погоды
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