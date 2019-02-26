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Дело Зайцевой: суд в Харькове вынес окончательный приговор обвиняемым

26.02.2019 18:53
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Дело Зайцевой: суд в Харькове вынес окончательный приговор обвиняемым

Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за смертельное ДТП в Харькове.
Соответствующий приговор в понедельник объявил Киевский районный суд Харькова, передает УП.
Обоим также назначили дополнительное наказание – лишение прав на вождение на 3 года.
Также суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших о денежных компенсациях.
Судья Виктор Попрас решил, что участие Зайцевой и Дронова в ДТП было равным, действия обоих привели к столкновению и его последствиям.
Виновность обоих признали доказанной. То, что Дронов ее не признал, судья расценил как попытку избежать ответственности.
В приговоре говорится, что во время досудебного и судебного расследования не было установлено фактов, свидетельствующих о том, что Зайцева во время ДТП находилась в состоянии опьянения.
Таким образом, в деле не нашли обстоятельств, которые отягощали бы вину студентки. Смягчающими обстоятельствами следствие и суд считают раскаяние Зайцевой и ее готовность возмещать убытки.
Однако, несмотря на это девушке все равно назначили максимальное наказание.



Теги: Донбасс, Харьков, суд, приговор, ДТП
 
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