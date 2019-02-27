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Боевики «ЛНР» захватили в плен украинского военного
27.02.2019 12:00
В так называемой "ЛНР" заявили о том, что захватили в плен одного украинского военнослужащего.
Об этом сообщил один из ресурсов боевиков, передает "Громадське", передает УП.
Представитель "народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко утверждает, что захваченный военный в составе "диверсионной группы" пытался пройти на неподконтрольную территорию возле населенного пункта Золотое.
По его словам, всего в этой группе было 10 украинских военных.
"Марочко рассказал, что боевики открыли огонь из стрелкового оружия, из-за чего "ДРГ" якобы отступила. Он добавил, что в результате обстрела один украинский военный потерял ориентацию и попал в плен боевиков", - пишет "Громадське" со ссылкой на ресурс боевиков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, военный
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