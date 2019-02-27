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ЦИК Украины подверглась масштабной хакерской атаке – СБУ
Компьютеры ЦИК Украины подверглись масштабной кибератаке со стороны хакеров, о чем, как информируют корреспонденты replyua.net, сообщает пресс-служба СБУ. Таким образом, ведомство сообщило, что атака была проведена с целью блокировки доступа пользователей к данным о подготовке к президентским выборам в нашей стране.
Сотрудники спецслужбы и ЦИК смогли сохранить компьютеры, которые обеспечивают работу официального интернет-ресурса Центризбиркома, в безопасности. В сообщении отмечается: «Чтобы локализовать кибератаку и устранить ее негативные последствия, эксперты выполнили определенные операции, позволяющие прекратить негативное влияние на работу сайта ЦИК».
В это же время Служба безопасности установила, что хакеры провели атаку по технологии http flood, через генерацию постоянных запросов, усложняющих работу информационной системы, чем блокировали доступ для пользователей. В настоящее время украинская спецслужба проверяет вероятную причастность ФСБ к таким атакам.
Теги: Украина, Донбасс, атака, хакер
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