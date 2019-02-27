Доллар падает не просто так: эксперт назвал две причины

27.02.2019 15:16

Главными причинами снижения курса доллара в Украине являются высокие ставки от Национального банка Украины (НБУ) и подготовка компаний к посевной. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал экономист Иван Никитченко.

"Высокие ставки по гособлигациям Украины, обусловленные высокой учетной ставкой Нацбанка, привлекают иностранных инвесторов, которые активно заводят валюту в нашу страну и продают ее на межбанке, чтобы купить номинированные в гривне ценные бумаги. Также именно сейчас агрохолдинги готовятся к посевной кампании, продавая валютную выручку прошлых периодов для закупки сырья, топлива и оборудования", - пояснил Никитченко.

Специалист считает, что украинцам пока не следует ожидать роста курса доллара выше 27 гривен.

"Постепенное укрепление гривни до 26,9 грн/доллар продолжится до конца марта", - отметил экономист.

Источник: https://from-ua.com