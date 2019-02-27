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«Киев» заминировали: пассажиров аэропорта срочно эвакуируют

27.02.2019 18:30
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«Киев» заминировали: пассажиров аэропорта срочно эвакуируют

В Международном аэропорту "Киев" 27 февраля эвакуируют пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook аэропорта.

Сообщается, что около 14:55 службам аэропорта на электронную почту поступила информация о минировании международного аэропорта "Киев".

"В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов. На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Киев, аэропорт, эвакуация, заминировано
 
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