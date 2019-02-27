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Народ готов к бунту. Жителей "ЛНР" обокрали на 3 млрд рублей

27.02.2019 09:30
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Народ готов к бунту. Жителей "ЛНР" обокрали на 3 млрд рублей

​В террористической "ЛНР" ставленники Кремля заморозили выплаты бюджетникам за 2 года.

Речь о сумме в 3 миллиарда рублей. Жители оккупированной Луганщины возмущены поступком своих "главарей", назначенных Москвой, передает "Диалог.UA".

О секретном документе главарей террористической "ЛНР" рассказали в соцсетях. Закрытым указом "совет министров" данной "народной республики" заморозил выплаты бюджетникам за 2014 и 2015 годы.

"Цена вопроса 3 млрд рублей", - сообщили в Twitter, уточнив, что заморожены выплаты до 2020 года. В последнее жители оккупированной Луганщины верят мало.

Они уверены, что этих задолженностей по зарплатам бюджетники уже не увидят никогда.

"Долги по зарплате платить в "молодой республике" не собираются", - пришли к выводу в комментаторы.

"Зарплаты не платили, как и пенсии, социальные выплаты, а требуют заплатить за ЖКХ за 2014 - 2015 (годы - ред.), подают даже в свой ряженый "суд"" - возмущаются в соцсетях жители "ЛНР".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, бунт, ЛНР
 
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