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Погода преподнесла украинцам новый сюрприз: свежий прогноз

27.02.2019 11:30
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Погода преподнесла украинцам новый сюрприз: свежий прогноз

Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°.

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +5°.

На западе Украины местами без осадков. Температура до +5°.

В северных областях пасмурно, температура до +3°. В центре практически без осадков, температура до +4°.

Согласно народному прогнозу, 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
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