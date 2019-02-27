Погода преподнесла украинцам новый сюрприз: свежий прогноз

27.02.2019 11:30

Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°.

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +5°.

На западе Украины местами без осадков. Температура до +5°.

В северных областях пасмурно, температура до +3°. В центре практически без осадков, температура до +4°.

Согласно народному прогнозу, 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.