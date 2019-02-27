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Порошенко подготовил "сюрприз" для депутатов-коррупционеров

27.02.2019 18:45
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Порошенко подготовил "сюрприз" для депутатов-коррупционеров

Глава Украины решил пресечь незаконное обогащение чиновников на законодательном уровне.

Порошенко намерен безотлагательно внести в ВРУ законопроект относительно статьи о коррупции для народных избранников, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "РБК-Украина".

О "сюрпризе" президента для чиновников, которые любят обогащаться незаконными способами, сообщила представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко.

Она объяснила, что в новом законе учтутся замечания Конституционного суда к этой статье Уголовного кодекса. Законопроект будет подан сразу, как только специалисты напишут его.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, коррупция, депутаты, Порошенко
 
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