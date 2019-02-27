С марта почти 8 миллионам пенсионерам повысят пенсии

27.02.2019 21:41

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что автоматический перерасчет пенсий для украинцев подразумевает, что с 1 марта она будет увеличена для 8,1 млн из них.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

«При проведении ежегодной индексации с 1 марта пенсии автоматически будут пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 грн, тогда как минимальный рост пенсий составит 100 грн. Повышение получат 8,1 млн пенсионеров», — сказал он.

При этом Рева добавил, что почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, в марте и апреле получат разовые доплаты на общую сумму 2 410 грн.