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В «Дизель Шоу» появилась новая актриса
Юмористический коллектив «Дизель Шоу», который после страшной аварии вернулся к гастрольной деятельности и дал первый концерт в столичном «Дворце Украина», собрав переаншлаг, удивил неожиданным появлением новой участницы.
На киевскую сцену вместе с «Дизелями», которые ранее заявляли, что не будут искать замену погибшей в катастрофе Марине Поплавской, вышла новая участница — давний друг юмористов, известная телеведущая и участница КВН из Беларуси Маруся Грицук. Ее пригласили для участия в больших киевских концертах. Станет ли Маруся членом команды, пока не известно, пишут Факты.
Маруся родилась в Бресте (Беларусь), окончила Брестский технический университет, была участницей команды КВН БГУ. В разное время вела программы: «Наше Утро», «Талент краiны», «Родителей в школу!», «Жди меня» на минском канале ОНТ. Артистка счастливая жена и мама четверых сыновей.
В киевских концертах «Дизель Шоу» 26 и 27 февраля Маруся сыграла в нескольких номерах.
«Мы стремимся делать новые концерты еще ярче и разнообразнее: приглашаем актеров, работаем над актуальными шутками и музыкальными выступлениями. Будем ждать отклика зрителя о Марусе в „Дизель Шоу“! Но уже видим, что приглашенную актрису встречают тепло, ведь Маруся прекрасная актриса и позитивный человек», — прокомментировал худрук «Дизель Студии» Егор Крутоголов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, шоу, актриса
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