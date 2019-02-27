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В Кабмине сделали заявление по новым правилам отбора на «Евровидение»
Кабинет министров Украины поручил Госкомтелерадио совместно с НОТУ усовершенствовать правила отбора на музыкальный конкурс «Евровидение». Такой проект правительственного решения, внесенный вице-премьером Вячеславом Кириленко, поддержали на сегодняшнем заседании.
В правительстве отметили, что правила должны изменить «с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в Евровидении в 2019 году».
Также, Кабмин обратится в Верховную Раду с просьбой безотлагательно принять закон об особенностях проведения украинскими исполнителями гастрольно-концертной деятельности на территории России и на неподконтрольных Украине территориях. При этом Кириленко уточнил:
«Если эти два дела будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться с такими вещами, которые имели место сейчас и всколыхнули общественность».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, Евровидение, Кабмин
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