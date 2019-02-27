В Кабмине сделали заявление по новым правилам отбора на «Евровидение»

27.02.2019 17:46

Кабинет министров Украины поручил Госкомтелерадио совместно с НОТУ усовершенствовать правила отбора на музыкальный конкурс «Евровидение». Такой проект правительственного решения, внесенный вице-премьером Вячеславом Кириленко, поддержали на сегодняшнем заседании.

В правительстве отметили, что правила должны изменить «с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в Евровидении в 2019 году».

Также, Кабмин обратится в Верховную Раду с просьбой безотлагательно принять закон об особенностях проведения украинскими исполнителями гастрольно-концертной деятельности на территории России и на неподконтрольных Украине территориях. При этом Кириленко уточнил:

«Если эти два дела будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться с такими вещами, которые имели место сейчас и всколыхнули общественность».

Источник: donpress.com