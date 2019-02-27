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В марте переведем часы. К недосыпанию есть смысл подготовиться заранее
27.02.2019 08:44
Переход на летнее время в Украине произойдет в последнее воскресенье марта. С 30 на 31 марта 2019 года в 3 часа утра стрелки часов следует перевести на один час вперед. Это значит, что спать мы будем на 60 минут меньше.
Есть немало людей, у которых изменения негативно сказываются на самочувствии. Это может выражаться в депрессии, раздражительности, утомляемости и снижении работоспособности. Рекомендуют за неделю до перевода часов ежедневно ложиться спать на 15 минут раньше, чем обычно, это поможет адаптироваться.
Также следует больше бывать на свежем воздухе и постепенно пересмотреть рацион, отказавшись от жирного, сладкого, алкоголя, а также употребления кофе во второй половине дня.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, время, весна, перевод часов, март
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