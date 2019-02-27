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В Украине с апреля «доступные лекарства» можно будет получить только по электронному рецепту
В Украине с апреля этого года правительственная программа «Доступные лекарства» переходит в администрирование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), а также заработает электронный рецепт. Такое решение было принято на заседании Кабмина сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«Уже в марте Национальная служба здоровья начнет подписывать договоры с аптеками по всей стране, а с апреля 2019 года заработает электронный рецепт и НСЗУ начнет оплату аптекам по программе», – говорится в сообщении.
Отмечается, что переход программы «Доступные лекарства» в НСЗУ позволит пациентам получать лекарства по рецепту в любой аптеке Украины, которая имеет договор с НСЗУ, без привязки к району, где этот рецепт был выдан. Поэтому программа станет еще доступнее для пациентов.
«Например, если вы выбрали семейного врача, терапевта или педиатра не рядом с домом, а в соседнем селе или городе, теперь получить лекарства по рецепту вы можете в удобной для вас аптеке. Не обязательно получать лекарства в аптеке, которая расположена рядом с вашим врачом», – пояснили в Минздраве.
Кроме того, появится еще одно новшество: с апреля лекарства по правительственной программе реимбурсации «Доступные лекарства» можно будет получить только по электронному рецепту, выписанному семейными врачами, терапевтами и педиатрами через электронную систему здравоохранения.
Уточняется, что к этому времени в аптеках-участницах программы будет установлено специальное программное обеспечение.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, лекарства
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