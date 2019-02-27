Запреты уже 1 марта: Епифаний сделал срочное заявление

27.02.2019 07:45

Начиная с 1 марта 2019 года, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей ПЦУ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

По словам митрополита, в связи с этим существует угроза конфискации имущества общин и депортации священников с оккупированных территорий Донбасса.

«С 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащих общинам нашей церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть «конфискованы в пользу республики», священники — депортированы», — сообщил Епифаний, добавив, что оккупанты требуют от общин ПЦУ «зарегистрироваться по законам республики».

«Такое требование не может быть выполнено, ведь структура, издавшая такой «закон», никем не признается», — отмечает митрополит.

В связи с этим Епифаний обратился к международным и межконфессиональным институтам с призывом «повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений по поводу этого вопроса, и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий».

Источник: https://from-ua.com