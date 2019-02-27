- "Азов" напугал боевиков "ДНР" на Донбассе: сепаратисты предрекают мрачный для себя сценарий на фронте08:15
- Пушилин придумал очередную "пирамиду" под названием “общественная палата”08:00
- Запреты уже 1 марта: Епифаний сделал срочное заявление07:45
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике07:27
- Гройсман объяснил, почему нельзя продавать украинцам газ дешевле07:10
- Дело Зайцевой: суд в Харькове вынес окончательный приговор обвиняемым18:53
- «Хуже не придумаешь»: Астролог рассказал, чего ждать Украине от президентских выборов18:18
- Выборы-2019: политолог рассказал, о чем договорились основные игроки украинской политики15:51
- Люди Рината Ахметова организовали слежку за журналистами. ВИДЕО10:32
- Судья-вор, полк «Азов» и крематорий: что стало с заводом АТЕК09:56
Запреты уже 1 марта: Епифаний сделал срочное заявление
Начиная с 1 марта 2019 года, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей ПЦУ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.
По словам митрополита, в связи с этим существует угроза конфискации имущества общин и депортации священников с оккупированных территорий Донбасса.
«С 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащих общинам нашей церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть «конфискованы в пользу республики», священники — депортированы», — сообщил Епифаний, добавив, что оккупанты требуют от общин ПЦУ «зарегистрироваться по законам республики».
«Такое требование не может быть выполнено, ведь структура, издавшая такой «закон», никем не признается», — отмечает митрополит.
В связи с этим Епифаний обратился к международным и межконфессиональным институтам с призывом «повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений по поводу этого вопроса, и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, религия, запрет, церковь, март
- В горловские школы приглашают священников для родителей
- В «ДНР» ЗАПРЕТИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- В Украине может появиться новый праздник
- Сторонники и противники строительства храма в Донецке не услышали друг друга (ФОТО)
- Славянск становится очень религиозным городом
- "Азов" напугал боевиков "ДНР" на Донбассе: сепаратисты предрекают мрачный для себя сценарий на фронте08:15
- Пушилин придумал очередную "пирамиду" под названием “общественная палата”08:00
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике07:27
- Главари ОРДЛО обещают «поэтапную» замену «паспортов ЛДНР»22:31
- В России загадочно погиб Батя - атаман "Призрака”, участвовавший в оккупации Луганска21:59
- «Всю цепочку знаем»: Пушилин похвастался «продвижением» в расследовании убийства Захарченко21:27
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема20:55
- За сутки двадцать человек не смогли проехать через КПВВ20:19
- Главарь «ЛНР»: луганские водители устраивают гонки на дороге и портят транспорт17:49
- В Славянске режут на металл курортную зону17:32
- "Азов" напугал боевиков "ДНР" на Донбассе: сепаратисты предрекают мрачный для себя сценарий на фронте08:15
- Пушилин придумал очередную "пирамиду" под названием “общественная палата”08:00
- Запреты уже 1 марта: Епифаний сделал срочное заявление07:45
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике07:27
- Гройсман объяснил, почему нельзя продавать украинцам газ дешевле07:10
- Главари ОРДЛО обещают «поэтапную» замену «паспортов ЛДНР»22:31
- В России загадочно погиб Батя - атаман "Призрака”, участвовавший в оккупации Луганска21:59
- «Всю цепочку знаем»: Пушилин похвастался «продвижением» в расследовании убийства Захарченко21:27
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема20:55
- За сутки двадцать человек не смогли проехать через КПВВ20:19
- Как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах19:53
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги19:18
- «Хуже не придумаешь»: Астролог рассказал, чего ждать Украине от президентских выборов18:18
- Выборы-2019: политолог рассказал, о чем договорились основные игроки украинской политики15:51
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты18:15
- Цветочный гороскоп: Ваше растение-хранитель по дате рождения16:55
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка