Еще две области: озвучен новый план Путина по захвату Украины

28.02.2019 12:10

Россия хочет провести сухопутных коридор в Крым, в ее планы входят оккупация Херсонской и Николаевской областей.

С таким заявлением в эфире телеканала "UA: Первый" выступил руководитель группы адвокатов пленных украинских моряков Николай Полозов, пишет Обозреватель.

"После оккупации Крыма российские власти посчитали, что Азовское море можно превратить во внутренние. Построить Керченский мост, оградить пространство, провести усиленную милитаризацию, вытеснить Украину", — заявил он.

"Это своего рода плацдарм для дальнейшего развития оккупации Херсонской области, Николаевской области, и так далее. То есть для того, чтобы создать предпосылки для завоевания сухопутного коридора до Крыма", — считает Полозов.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко заявил о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации и отмечает, что противник ведет к ней подготовку.

"Угроза полномасштабной войны – это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма", - сказал Порошенко в своем выступлении на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ во вторник в Киеве.

При этом глава Украинского государства подчеркнул, что РФ "никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем". "Агрессор, вы знаете, разворачивает новые войсковые соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения", - отметил президент.

"На западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На юго-западном стратегическом направлении – 8-я общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - рассказал Порошенко.

Он также отметил "беспрецедентную милитаризацию черноморского региона". "На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты совокупной численностью свыше 30 тыс военнослужащих", - сказал глава государства.

По словам президента, также вблизи украинских границ РФ формирует и разворачивает ракетные части, оснащенные комплексами "Искандер".

"Создание ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях абсолютно ничего общего с обороной для РФ не имеет. Мы понимаем с вами, что эти силы предназначены для военного удара. И именно к этому готовится Кремль", - резюмировал Порошенко.

Источник: https://from-ua.com