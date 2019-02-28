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Готовы к экспериментам: в Украине начнут строить парковки на крышах зданий
Украинское правительство предложило размещать парковки на крышах, чтобы увеличить количество паркомест в мегаполисах. В профильном министерстве уже подготовили соответствующие изменения государственных строительных норм (ГСН). Журналисты "Сегодня" разбирались, будут ли такие стоянки безопасными, и что о них думают автомобилисты.
Сейчас жители крупных городов Украины страдают от нехватки парковочных мест. Автомобилисты сетуют, что машины оставлять просто негде, и регулярно нарушают правила парковки. А пешеходы в итоге вынуждены с трудом пробираться через заставленные автомобилями тротуары.
Как рассказал "Сегодня" замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, ведомство нашло выход – в скором времени парковки разрешат строить на крышах. Парцхаладзе уточняет: речь идет о паркингах на кровлях новых ТРЦ и офисных зданий.
"Мы изучили опыт европейских стран. Там очень активно используются парковки на крышах. Это более безопасно, чем подземные паркинги, потому что на крышах есть воздух", – отмечает чиновник.
Пока что больше всего нарушителей правил парковки в правительственном квартале столицы – возле Кабмина, парламентских комитетов и самой Верховной Рады. Но политики уверяют, что нарушают не они. Впрочем, и к идее обустройства автостоянок на крышах относятся по-разному. Хотя большинство опрошенных "Сегодня" депутатов готовы к экспериментам.
Изменения, которые позволят строить такие паркинги, в правительстве планируют утвердить за два месяца.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, парковка
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