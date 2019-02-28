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«Коктебелю кранты»: крымчане забили тревогу из-за угрозы от деятельности агрессора в Крыму

28.02.2019 09:00
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«Коктебелю кранты»: крымчане забили тревогу из-за угрозы от деятельности агрессора в Крыму

В Интернете начался самый настоящий ажиотаж среди жителей временно аннексированного Крымского полуострова. Все дело в том, как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение блогера RoksolanaToday& Крым в Twitter, крымчане подняли тревогу из-за приближающейся катастрофы, которая может произойти из-за агрессора. 

Так, блогер пишет, что один из жителей Крыма Борис Еременко сообщил, что имеет определенную информацию от проектировщика, согласно которой в Коктебеле стартуют строительные работы по созданию яхтенной марины. Крымчанин бьет тревогу из-за того, что в результате такой деятельности в Коктебельской бухте нарушится течение. Кроме того, в результате ограждения испортится вид и привлекательность местности.

Блогер прокомментировал такую информацию, написав: «Реально городу Коктебелю кранты. Борис вот как переживает. Хотя никакой своей связи с сепаратизмом в 2014-м он уже не помнит. Ведь связь – это очевидная причинно-следственная вещь. Притянул гавань, вот она и благодарит тебя».



Теги: Донбасс, Крым, Коктебель, агрессор
 
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