Коломойский перестал выплачивать долги "Приватбанка" и пытается отсудить банк обратно

28.02.2019 12:20

"Токсичный" кредитный портфель "Приватбанка" в размере 205 млрд гривен, который остался после управления олигархом Коломойским, практически не выплачивается.

Об этом заявила заместитель главы правления банка Галина Пахачук, передает "Диалог.UA". Ранее стала известна дата продажи "Приватбанка".

По словам Пахачук, с января 2019 года "токсичный" кредитный портфель "Приватбанка" практически перестал выплачиваться олигархом Коломойским. До этого поступало около 2% от всего тела кредита.

Банкир пояснила, что "Приватбанк" не может просто закрыть данный портфель, так как из учреждения было выведено 5,5 млрд долларов, а общество хочет получить ответ, куда именно ушли деньги налогоплательщиков.

Пахачук заявила, что будет создана специальная комиссия, которая будет расследовать данное хищение.

В феврале в Хозяйственный суд Киева поступило коллективное обращение от Коломойского, Боголюбова и компании Triantal investments LTD с требованием признать национализацию банковского учреждения недействительной.

Ранее суд Лондона признал, что экс-владельцы "Приватбанка" могут обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Зеленский открыто рассказал журналистам о том, кто финансирует его кампанию и какова роль Коломойского.



Источник: www.dialog.ua