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Коммунальные услуги снова подорожают

28.02.2019 14:15
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Коммунальные услуги снова подорожают

С 1 мая для украинцев газ подорожает на 15%. Горячая вода и отопление вырастут в цене на 10-20%, говорится в принятом Кабмином постановлении №867 от 19 октября 2018 года.

Документ вступил в силу 1 ноября прошлого года, будет действовать до 1 мая 2020 года.

За куб горячей воды с мая киевлянам придется заплатить 107 грн. Сейчас тариф — 97,89 грн/куб.

В городах тарифы на тепло и горячую воду отличаются. Стоимость тепла напрямую зависит от способа, которым оно было выработано. Тепловую энергию производят котельные, теплоэлектростанции, атомные электростанции.

В феврале украинцам пришли счета за январь с новыми тарифами за комуслуги. Больше всего новые тарифы коснутся  тепла и горячей воды.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, подорожание, коммунальные услуги
 
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