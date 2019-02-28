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Можно купить с доставкой на дом: Украину залили водкой за 30 гривен
В 2018 году производство водки в стране упало на 9% до 12,3 млн дал. Однако вовсе не потому, что люди стали пить ее меньше, уверены производители. Об этом пишет UBR, передает Хвиля.
Дело в том, что легальную водку вытесняют с рынка подпольные производители, которые не платят налоги и акцизный сбор, а потому могут предложить небогатым украинцам продукт по вдвое меньшей цене.
Так, если легальный продукт стоит от 90 грн., то контрафакт — 30-50 грн., а десятилитровые бэг-ин-боксы можно купить с доставкой на дом по 300 грн. В 2018 году доля теневого рынка водки в стране достигла 50%, подсчитали в ассоциации «Укрводка».
«Сейчас большая проблема для «белых» участников — рост продаж нелегального алкоголя через интернет, которые на данный момент никем не контролируются. Кроме прочего, часто это связано с прямой угрозой здоровью. Покупка в сетевых супермаркетах, которые работают напрямую с производителями, в разы безопаснее приобретений на рынках, в разливайках или в интернете», — пояснил UBR.ua глава ассоциации «Укрводка» Владимир Остапюк.
Отличить подделку от подлинной водки не так уж сложно, говорят эксперты. Главный критерий – цена. На сегодня государством установлена минимальная розничная цена на водку 90 грн. за бутылку 0,5л. То есть любая продукция дешевле этой отметки – автоматически нелегальная.
Производители акцентируют внимание украинцев на том, что водка должна быть исключительно в стеклянной таре. Крепкий алкоголь запрещено продавать в пластиковых бутылках, пакетах или в картонных коробках. Такие материалы вступают в реакцию со спиртом и небезопасны для употребления человеком.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, водка, доставка
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