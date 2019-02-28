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«Нет больше РПЦ»: во Львовской области очередная община УПЦ МП перешла в ПЦУ
Буквально с каждым днем появляются свежие новости относительно переходов общин РПЦ в Православную церковь Украины.
Очередной в ПЦУ перешла религиозная община во Львовской области. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, на сайте Стрыйской районной городской администрации было обнародовано сообщение о принятии соответствующего решения во время собрания прихожан церкви Покровы Божьей Матери в поселке Баня Лисовицкая. Отмечается, что за это решение в общине проголосовали все, кроме одного человека.
Вместе с этим очередной резонансной новостью является такова, что Русская православная церковь «перестала свое существование окончательно», ведь все три религиозные общины, которые были в этом поселке, перешли под начало ПЦУ.
В сообщении также отмечается, что такое решение членов общины является свидетельством того, что Баня Лисовицкая всегда была и продолжает оставаться патриотическим селом украинского государства.
Теги: Донбасс, Львовская область, церковь, православие
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