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«Нет больше РПЦ»: во Львовской области очередная община УПЦ МП перешла в ПЦУ

28.02.2019 21:15
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«Нет больше РПЦ»: во Львовской области очередная община УПЦ МП перешла в ПЦУ

Буквально с каждым днем появляются свежие новости относительно переходов общин РПЦ в Православную церковь Украины.

Очередной в ПЦУ перешла религиозная община во Львовской области. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, на сайте Стрыйской районной городской администрации было обнародовано сообщение о принятии соответствующего решения во время собрания прихожан церкви Покровы Божьей Матери в поселке Баня Лисовицкая. Отмечается, что за это решение в общине проголосовали все, кроме одного человека. 

Вместе с этим очередной резонансной новостью является такова, что Русская православная церковь «перестала свое существование окончательно», ведь все три религиозные общины, которые были в этом поселке, перешли под начало ПЦУ. 

В сообщении также отмечается, что такое решение членов общины является свидетельством того, что Баня Лисовицкая всегда была и продолжает оставаться патриотическим селом украинского государства.



Теги: Донбасс, Львовская область, церковь, православие
 
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